Прищина призова Белград: Спрете да подклаждате насилие, ще загинат хора

Косовският премиер Албин Курти отправи призив към Сърбия да спре да подклажда насилие преди да бъде загубен човешки живот, съобщава вестник „Коха диторе“, като се позова на публикация на Курти в Туитър, пише БТА.

Думите на Курти идват след като снощи сградата на общината в Северна Митровица беше атакувана с ръчна граната.

Курти написа в Туитър, че при взрива няма пострадали, но е можело да има.

„Снощи сградата на община Северна Митровица е била атакувана с две ръчни гранати, с което са причинени щети на автомобилите, които са били наблизо. За щастие нито един човек не е пострадал, но това лесно можеше да се случи. Призовавам Сърбия незабавно да спре да подклажда насилие преди да бъде загубен човешки живот", написа Курти.

Last night the municipal building in N. Mitrovica was attacked by 2 hand grenades, causing damage to nearby cars. Fortunately, no person was harmed, but that could have easily been the case. I call on Serbia immediately to cease its incitements to violence before lives are lost.