След бунта в Русия: напредва ли украинската контраофанзива?

Пред бойците от "Вагнер" имат три възможности, каза след метежа от събота руският президент Владимир Путин. Tе могат да се прехвърлят в Беларус, да се върнат при семействата си у дома или пък да се присъединят към руската армия. Какво точно обаче ще се случи с 20-те хиляди бойци от групата на Евгений Пригожин е напълно неясно, казва експертът по руските и по украинските въпроси Никола Ланге пред ДВ. Дали при това положение украинската армия ще спечели, ако Русия не може да разчита на силите на "Вагнер"?

Ланге посочва, че "Вагнер" разполага с някои по-модерни танкове и други оръжия в сравнение с редовната руска армия. Руският министър на отбраната Сергей Шойгу и неговите командири вероятно се интересуват предимно от тези оръжия. Но интегрирането на бойците от групата към редовната армия може да трае дълго.

Шанс за Украйна

Борбата за власт между Путин, Пригожин и беларуския президент Лукашенко, който договори споразумението между ръководителя на "Вагнер" и Кремъл, не е приключила, отбелязва американският Институт за изследване на войната. Експертите от института стигат до извода, че тази борба може да има "краткосрочни и дългосрочни последствия, които да се окажат от полза за Украйна". Но с какви нови козове разполагат командващите на украинските въоръжени сили? Публична информация за по-нататъшните планове на Киев за течащата контраофанзива няма.

Контраофанзивата напредва бавно

От наличната информация в достъпните канали - социални мрежи, сателити, официални изказвания - се оформя следната картина: въоръжените сили на Киев са успели да освободят населени места в три района по протежение на фронтовата линия източно от град Запорожие, както и северно и южно от Бахмут.

Редовно обаче се появяват и заснети с дронове видеа на украински танкове, заседнали в руски минни полета - т.е. по руските отбранителни линии, които са барикадирани с мини и противотанкови заграждения от месеци. "Ясно е, че все още се работи по отстраняването на първото препятствие - тази комбинация от минни полета и липсата на въздушно превъзходство, а това изглежда много проблематично", казва Нико Ланге.

Анализаторът Брейди Африк от мозъчния тръст Американски предприемачески институт във Вашингтон наскоро актуализира подготвена от него карта на руските отбранителни линии на базата на сателитни снимки. От нея се вижда, че Русия продължава да укрепва тези линии. Същевременно тази карта привлича вниманието към взривяването на язовира "Каховка" в началото на месеца. В свое подробно разследване "Ню Йорк Таймс" стига до извода, че само руската армия е имала възможността да взриви контролирания от нея язовир.

As Ukraine's counteroffensive presses on, Russian forces continue to build new defenses in occupied territory.



This updated map shows many of Russia's new fortifications and links each to satellite imagery. (1/5) pic.twitter.com/Y6vFGahfJC