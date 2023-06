Туристът, издълбал "Иван+Хейли 23" в Колизеума, се оказа българин

Туристът, издълбал името си и това на приятелката си в стената на Колизеума, е роден в България фитнес инструктор, който живее във Великобритания, пише МейлОнлайн, съобщи БТА.

27-годишният Иван Димитров е заснет на видео от американския турист Райън Луц, докато издълбава с ключове думите "Иван+Хейли 23" в тухлената зидария. Роденият в България Иван е бил в Рим заедно с дългогодишната си приятелка Хейли Брейси, на 33 години, миналия уикенд.

Безразсъдният вандализъм разгневи официалните лица и те обещаха да открият извършителя. МейлОнлайн установи, че Иван, който е родом от Ловеч, е фитнес инструктор в Бристол, но работи и като шофьор.

Смята се, че Хейли ръководи собствен бизнес и двамата живеят заедно в предградието Кийншам, недалече от фитнес залата Лонгуел Грийн, където Иван е инструктор.

В изявление министърът на културата Дженаро Санджулиано нарече деянието "акт, който обижда всички по света, ценящи стойността на археологията, паметниците и историята". Той допълни, че се надява справедливостта да поеме своя път чрез стриктно прилагане на законите и че ако се стигне до съдебен процес, министерството на културата ще се яви като гражданска страна.

В дома на Иван и Хейли МейлОнлайн попада на строители, които казват, че двойката, която е казала, че е на обиколка в Европа, е заминала преди седмица и не се очаква да се върне до две седмици. "Не, това не може да е вярно. Тя не би направила подобно нещо. Тя е на почивка в Италия. Иван е нейният партньор и двамата са далече", казва майката на Хейли, цитирана от МейлОнлайн.

"Нямам какво да кажа", е заявил бащата на Хейли, след като е бил помолен от МейлОнлайн за коментар. Според източници от италианската полиция Иван Димитров е отседнал в България при семейството си.

