Зеленски обеща силен отговор срещу Русия

Украинският президент Володимир Зеленски обеща „осезаем отговор“ на руския ракетен удар по жилищен блок в град Лвов, Западна Украйна, при който по обновени данни, съобщени от украинския вътрешен министър Игор Клименко, са загинали четирима души, предаде Франс прес, съобщи БТА.

„Последствията от среднощната атака на руските терористи“, заяви той в публикация в социалната мрежа Телеграм, придружена от видео, показващо разрушена сграда. „За съжаление, има загинали и ранени. Определено ще има отговор на действията на врага. И то осезаем.“

Вътрешният министър Клименко съобщи, че броят на жертвите, за които по-рано беше съобщено, че са три, е нараснал на най-малко четири, а ранените са девет, предаде Асошиейтед прес. Кметът на Лвов Андрий Садови каза, че при удара са нанесени материални щети на около 60 жилища и 50 леки коли.

Спасителни екипи претърсват отломките за още хора, които може да са затрупани по тях. Садови направи видеообръщение към жителите на града, в което заяви, че нападението е най-голямото по гражданската инфраструктура в Лвов от началото на пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна миналата година.

