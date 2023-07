Зеленски написа, че ще се срещне с Радев

Украинският президент Володимир Зеленски съобщи в своя профил в "Туитър", че е пристигнал в България.

"Ще разговарям по същество с премиера Николай Денков, ще се срещна с президента Румен Радев, официални представители от правителството, парламентаристи, политици и журналисти", написа Зеленски.

Той добави, че основни теми на разговорите ще бъдат подкрепата в областта на отбраната, евроатлантическата интеграция на Украйна, срещата на върха на НАТО, гаранции за сигурността, както и прилагането на украинската формула за мир.

