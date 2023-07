Киев обясни защо Зеленски е реагирал остро на НАТО

Секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна Олексий Данилов коментира реакцията на Володимир Зеленски преди срещата на върха във Вилнюс. Зеленски реагира остро тогава и заяви, че е „абсурдно“ да няма срок за приемането на Украйна в Алианса.

Данилов отбеляза, че президентът защитава интересите на Украйна. „Това не е реплика на президента Зеленски. Това е изявление на президента на държава, на чиято територия се води голяма война. И ние трябва да разберем това. Президентът представлява нашата страна и той защитава интересите, преди всичко на нашата страна“, каза Данилов в интервю за радио NV, предаде агенция УНИАН.

В същото време той посочи, че в 21 век повече от 500 дни в центъра на Европа се води война, която трябва да бъде прекратена, защото всеки ден загиват хора.

Украинците трябва да разберат, че Русия разполага всички налични ресурси, за да спре настъплението на украинските войски в източната и южната част на страната, заяви междувременно украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс.

"Трябва всички да разберем много ясно, възможно най-ясно, че руските сили в нашите южни и източни земи правят всичко по силите си да спрат нашите войски", каза Зеленски във вечерното си видеообръщение, след като проведе съвещание с висши военни командири.

We value our allies. We value our shared security. And we always appreciate an open conversation.

Ukraine will be represented at the NATO summit in Vilnius. Because it is about respect.



But Ukraine also deserves respect. Now, on the way to Vilnius, we received signals that…