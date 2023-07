Разкриха кой стои зад атаката по Кримския мост, Русия премълчава нещо много важно

Експлозията на Кримския мост на 17 юли е съвместна операция на Службата за сигурност на Украйна (СБУ) и ВМС на Украйна. Това съобщи за Meduza източник, близък до Главното разузнавателно управление (ГУР) на украинското министерство на отбраната (събеседникът е пожелал анонимност). По-рано същото съобщиха изданията "Украинская правда" и "РБК-Украйна", позовавайки се на свои източници в СБУ.

Според източника по време на атаката срещу моста са използвани „същите надводни дронове като тези, използвани в Севастопол преди три месеца“. Той отбеляза, че руските военни в региона не разполагат със специално оборудване за откриване на дронове на значително разстояние от целта, така че руснаците са видели безпилотните апарати само в непосредствена близост до моста, когато е невъзможно да ги спрат.

„Наблюдателите през нощта се опитаха да ударят безпилотните самолети с помощта на голямокалибрени картечници, но не успяха“, добави източникът.

Източник на Медуза твърди, че една от опорите на моста е повредена. Властите на Руската федерация не потвърждават това. Министерството на транспорта на Руската федерация заяви само за „щети на пътното платно“, отделно отбелязвайки, че данните за повредени опори, които преди това се появиха в медиите, не бяха потвърдени. От разпространени снимки след взрива обаче се вижда, че нанесените щети никак не са толкова малко, колкото се опитват да ги изкарат руснаците.

След взрива движението на автомобилния транспорт по моста бе спряно. Украйна многократно е призовавала хората да избягват посещения на окупирания Крим. Кримският мост е легитимна цел на въоръжените сили на Украйна.

