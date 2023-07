Русия след атаката по китайското консулство: Всички набелязани обекти са поразени

Говорителят на руското министерство на отбраната Игор Конашенков заяви, Москва е нанесла ответни удари с високоточни оръжия по обекти за производство и съхранение на безпилотни катери в района на Одеса и Черноморск, предадоха световните агенции. Той допълни, че са били унищожени и съоръжения от горивната инфраструктура и складове за боеприпаси на украинската армия край Николаев. "Целта на удара е постигната. Всички набелязани обекти са поразени", подчерта Конашенков, цитиран от БТА.

В нощта срещу понеделник два украински надводни дрона удариха Кримския мост, а руският Следствен комитет образува наказателно дело за тероризъм, припомня ТАСС.

Президентът Владимир Путин обвини Киев за нападението и заяви, че то няма да остане без отговор от руска страна.

Китайското консулство в Одеса тази нощ е било засегнато при руската въздушна атака срещу украинския пристанищен град, предаде Ройтерс, като се позова на съобщение на областния управител Олег Кипер. Той публикува в "Телеграм" снимка на сграда с изпочупени прозорци. Русия атакува Одеса и Николаев за трета поредна нощ, отбелязва Ройтерс.

"Агресорът произволно атакува пристанищна инфраструктура. Нанесени са щети и на близките административни и жилищни сгради, а също и на консулството на Китайската народна република. Това показва, че агресорът не обръща внимание на нищо", написа Кипер в "Телеграм".

In the course of their missile terror campaign against Odesa, russians damaged the premises of the consulate general of China. How will China react, huh?

Photos: regional administration pic.twitter.com/wAMX78ba53