Превод от кремълски език: какво казва Путин и какво всъщност има предвид

„Да не се прекъсват доставките на храни“: какво означава това в превод от „Кремълски език“? (WHAT HE SAID AND WHAT IT REALLY MEANS – VOL. 4: “IMPORTANCE OF UNINTERRUPTED FOOD SUPPLY”)

С наближаването на срещата на върха Русия-Африка, която ще се проведе на 27-28 юли в Санкт Петербург, Кремъл публикува статия, за която се твърди, че е написана не от кого да е, а от… самия главен лъжец Владимир Путин, който зове за обединяване на руските и африкански усилия за „мир, прогрес и бъдещи успехи“.

Освен че представлява илюстрация на обичайната за Кремъл антизападна реторика, тази статия е и отличен пример за тактиката за манипулиране на информация, която свикнахме да наричаме „кремълски новговор“. На сайта EuvsDisinfo вече са публикувани няколко тома „преводи“ от „кремълски език“ и „новговора“ на неговия предводител, за да може светът да ги разбере. Нека видим какво каза Путин в статията преди срещата на върха Русия-Африка и какво в действителност има предвид:

Какво каза Путин

„Винаги сме подкрепяли африканските народи в тяхната борба за освобождение от колониалното потисничество“

Какво всъщност има предвид

Ние сме се намесвали, подкупвали сме, тероризирали сме хора, например чрез разполагане на частна военна компания и чрез политическо изнудване

Какво каза Путин

„Никога не сме се опитвали да налагаме на партньорите собствените си идеи за вътрешната структура, формите и методите на управление“

Какво всъщност има предвид

Бихме могли да не ви закачаме, стига да ни подкрепяте и да сте съгласни с нашия империалистически мироглед

Какво каза Путин

„Убедени сме, че един нов многополюсен световен ред [..] ще бъде по-справедлив и демократичен“

Какво всъщност има предвид

Искаме да изградим свят, в който правото е на страната на силния. Без международно право.

Какво каза Путин

„Дългогодишните конфликти, които съществуват в почти всеки регион, се задълбочават“

Какво всъщност има предвид

Ние създаваме нестабилност в световен мащаб, подклаждаме конфликти и започнахме пълномащабна война срещу Украйна.

Какво каза Путин

„Активно се разработват допълнителни инструменти за по-добро структуриране на икономическите отношения“

Какво всъщност има предвид

Ще продължим да използваме подкупи и икономическо изнудване, за да прокарваме интересите на Русия, а „Вагнер“ (или неин наследник) може да продължи да върши мръсния си бизнес в Африка

Какво каза Путин

„Руските компании са заинтересовани да работят по-активно на континента в областта на високите технологии и геоложките проучвания“

Какво всъщност има предвид

Харесва ни как „Вагнер“ извършва миннодобивна дейност в няколко африкански държави: заграбване на ресурси като заплащане за защита на режимите срещу собствените им народи. Искаме още от това.

Какво каза Путин

„Разбираме важността на непрекъснатите доставки на храна за социално-икономическото развитие и политическата стабилност на африканските държави“

Какво всъщност има предвид

Унищожавайки украинското зърно, можем да ви изнудваме и да използваме хранителните продукти като оръжие.

Какво каза Путин

„Санкциите, наложени върху нашия износ, сериозно възпрепятстват доставките на руски хранителни продукти за развиващите се страни“

Какво всъщност има предвид

Обвинете Запада, а не пълномащабната война на Русия срещу Украйна, за прекъсването на доставките на храна. Отклонете вниманието от факта, че санкциите не са насочени към храните и селскостопанските продукти и изрично изключват хранителните доставки и торовете.

Какво каза Путин

„Сделката със зърно [..] се използва единствено за обогатяване на американския и европейския бизнес“

Какво всъщност има предвид

Прехвърлете вината от Русия за нарастващата глобална продоволствена несигурност.

Какво каза Путин

„вече няма смисъл от продължаване на сделката със зърно“

Какво всъщност има предвид

Ние провалихме сделката. Ние бомбардираме украински пристанища, за да унищожим износа на Украйна и да използваме храната с цел изнудване.

Какво каза Путин

„Над 70 процента от износа отива в страни с висок и над среден доход“

Какво всъщност има предвид

Цитираме подвеждаща цифра и се опитваме да скрием, че по-голямата част от износа на храни от Украйна е изпратен в развиващите се страни.

Какво каза Путин

„Държави като Етиопия, Судан, Сомалия, Йемен и Афганистан, са получили по-малко от 3 процента от доставките“

Какво всъщност има предвид

Използваме друга цифра извън контекст, за да се опитаме да прикрием, че въпреки усилията на руската армия, Украйна остава най-големият доставчик на Световната продоволствена програма на ООН.

Какво каза Путин

„страната ни е в състояние да замени украинското зърно“

Какво всъщност има предвид

Искаме да ви поставим в зависимост от Русия и, за тази цел, ще ви продадем откраднато от Украйна зърно.

Какво каза Путин

„Готови сме да изградим прагматични, взаимноизгодни отношения“

Какво всъщност има предвид

Ние се придържаме към манталитета от Студената война за „сферите на влияние“. Вашият суверенитет не означава нищо.

Какво каза Путин

„Извеждането на качествено ново равнище на сътрудничеството в хуманитарната, културна, спортна и медийна сфера ще е в интерес на нашите общи интереси“

Какво всъщност има предвид

Като условие да получавате нашите хранителни доставки, ще ви накараме да повтаряте като папагали нашата дезинформация по международни форуми и спортни събития, за да обслужваме нашите собствени егоистични интереси.

Не се заблуждавайте. Русия използва продоволствените доставки като оръжие.

EUvsDisinfo/ превод: Представителство на Европейската комисия в България