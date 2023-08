Извън строя! Повреденият руски кораб не е в състояние да участва в бойни мисии (ВИДЕО)

Руският десантен кораб "Оленегорски Горняк" е бил повреден при нападение с автономни катери, извършено от Службата за сигурност и военноморските сили на Украйна близо до руския черноморски град Новоросийск, съобщи източник от украинското разузнаване.

На разпространени видеокадри се вижда автономен катер, достигащ до корпуса на голям плавателен съд, след което записът внезапно прекъсва. Според анонимния източник, руският десантен кораб е получил сериозен пробив и не в състояние да участва в бойни мисии. От руска страна бе съобщено за отблъсната атака.

Video purporting to show a Ukrainian sea drone attack on the Russians’ Ropucha-class landing ship Olenegorsky Gornyak in the Novorossiysk port this morning. @ukrpravda_news sources say security service Ukraine (SBU) and navy operation, and drone packed with 450kg of TNT. pic.twitter.com/VLpbUEBrFJ