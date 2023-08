Време е Кадиров да си направи застраховка „Живот“

Украйна посъветва чеченския лидер Рамзан Кадиров да си направи застраховка „Живот“ след убийството на собственика на частната армия „Вагнер“ Евгений Пригожин.

Антон Геращенко, съветник на украинското Министерство на вътрешните работи, написа в социалната мрежа Туитър: „Кой в Русия има частна армия като тази на Пригожин? Може би е време да си направи застраховка живот“.

Who else in Russia has a private army like Prigozhin did?



Might be time to get some life insurance. pic.twitter.com/aBButzuB71