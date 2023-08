Япония започна да изхвърля радиоактивна вода от Фукушима

Япония започна да изхвърля пречистена охлаждаща вода от руините на атомната електроцентрала "Фукушима" в Тихия океан, съобщи компанията оператор на централата "Тепко", цитирана от ДПА и Асошиейтед прес, предаде БТА.

Въпреки съпротивата на местните рибари, природозащитници и китайското правителство, Tepco изпрати първата партида пречистена вода в Тихия океан през специален тунел с дължина 1 км. През 2011 г. атомната електроцентрала "Фукушима дайичи" претърпя стопяване на ядрото в резултат на земетресение и цунами. Оттогава реакторите, макар и спрени, трябва да се охлаждат с вода, съхранявана в резервоари. Според "Тепко" пространството в тях е на изчерпване.

Очаква се изхвърлянето на 1,3 милиона тона вода да отнеме 30 години, припомня Йонхап. Миналия месец Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) даде окончателно одобрение за изхвърлянето. Според експертите планът на Япония отговаря на международните стандарти.

До края на март ще бъдат изхвърлени 31 200 тона пречистена вода. Японското правителство и компанията твърдят, че водата трябва да бъде освободена, за да се освободи място за извеждането на централата от експлоатация и да се предотвратят случайни течове. Те твърдят, че пречистването и разреждането ще направят отпадъчните води по-безопасни от международните стандарти, а въздействието им върху околната среда ще бъде пренебрежимо малко. Но някои учени предупреждават, че трябва да се обърне внимание на дългосрочното въздействие на ниските дози радиоактивност, които остават във водата.

THREAD) 1. This is the moment when Japan started releasing treated nuclear water from its Fukushima plant into the Pacific Ocean.



The plan, part of the clean up of the worst atomic accident since Chernobyl, faces a persistent backlash despite reassurances https://t.co/YKMHn1ffCR pic.twitter.com/fw0ihYO4Lp