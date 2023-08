Путин няма да присъства на погребението на Пригожин

Руският президент Владимир Путин няма да присъства на погребението на доскорошния си приятел Евгений Пригожин. Неговият прессекретар Дмитрий Песков заяви, че „не е предвидено“ в програмата на Путин да присъства на погребалната церемония.

В продължение на десетилетия Пригожин бе близък приятел и дясна ръка на военнопрестъпника Путин, но всичко се промени през месец юни тази година, когато лидерът на частната армия „Вагнер“ организира въоръжен бунт срещу военното командване в Русия. Два месеца по-късно Пригожин бе ликвидиран публично.

Кремъл заяви също, че не знае кога ще се състои погребението. Въпреки това в руските медии се съобщава за засилено полицейско присъствие в Санкт Петербург, където се очаква да бъде погребан Пригожин. Песков отбеляза, че Кремъл не разполага с конкретна информация за погребението на Пригожин. „Все пак решението по този въпрос се взема от близки и приятели. Тук не можем да кажем нищо без тях“, каза Песков. На 27 август Следственият комитет на Русия съобщи, че въз основа на молекулярно-генетична експертиза са идентифицирали всички загинали в самолетната катастрофа, сред тях и Пригожин.

Приятелството на Пригожин и Путин датира още от 90-те години на миналия век. То бе родено в мрачния престъпен свят, в който политика и организирана престъпност се сливат в едно. Постепенно армията на Пригожин се превърна в една от най-влиятелните структури в Русия. Тя изпълняваше и държавни поръчки зад граница, включително в Африка. „Вагнер“ се сражаваше и на фронта в Украйна.

Пригожин загина, когато бизнес самолетът му се разби миналата седмица, два месеца след като той и наемниците му организираха бунт срещу руското военно ръководство. В края на юни силите на частната военна компания поеха контрола над Ростов и напреднаха към Москва, но след това спряха и да се оттеглиха на 200 км от столицата. Пригожин тогава изведнъж изненадващо заяви, че "не иска да се пролива руска кръв". Източници, близки до Кремъл, съобщиха тогава, че режимът на Путин е обещал да го помилва, ако спре армията си. Сделката с дявола обаче се оказа фатална за Пригожин. Той, подобно на други фигури, превърнали се в неудобни за Путин, бе ликвидиран. Армията на Пригожин, подобно на руската редовна армия, е отговорна за ужасяващи военни престъпления, извършени на украинска земя.

През миналата седмица Путин поднесе съболезнования на семейството на Пригожин. В явна препратка към метежа преди два месеца, Путин каза още по адрес на Пригожин: "Това беше човек със сложна съдба и той направи сериозни грешки в живота, но също така се стремеше да постигне необходимите резултати - както за себе си, така и когато поисках това от него, за общата кауза, както през последните месеци".

