Затвориха летището в руския град Псков

Летището в западния руски град Псков ще остане затворено през днешния ден за граждански полети, съобщи руската служба за контрол на въздухоплаването „Росавиация“, цитирана от ТАСС, предаде БТА.

„На летище Псков всички обекти от въздушния транспорт, обслужващи полетите, и Единната система за организация на въздушното движение работят нормално“, се казва в съобщението. „Днес с цел вземане на допълнителни мерки за сигурност се отменят шест полета от летище Псков на авиокомпания „Азимут“ и два на авиокомпания „Икар“, се допълва в него.

Затварянето се предприема след извършеното снощи срещу транспортния обект нападение с дрон, отбелязва Ройтерс.

