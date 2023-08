Орбан: Украйна никога не може да спечели тази война

Унгарският премиер Виктор Орбан заяви в излъчено по социалната мрежа X интервю с Тъкър Карлсъняю, че ако с "Балкански поток“ ("Турски поток“) се случи нещо подобно на онова със "Северен поток“, то Будапеща, както и Белград, ще го считат за casus belli и ще реагират незабавно, пише агенция "Фокус".

"Балкански поток“, или "Турски поток“, минава от Русия по дъното на Черно море до Турция, откъдето се отклонява през България и Сърбия към Унгария.

"Дадохме ясно да се разбере, че освен "северен коридор“, има и южен... с газ от Русия ... през Турция, България, Сърбия и Унгария. И заедно със сръбския президент бяхме пределно ясни, че ако някой направи нещо на "южния коридор“, както направиха със "северния“, ще го считаме за повод за война, за терористична атака и ще реагираме мигновено. Така че, не го правете“, заяви Орбан.

Освен това унгарският президент изрази мнението си, че на Запад се създава измамната представа, че Украйна ще надделее в конфликта с Русия. По думите му, "това е невъзможно“. "Това не е просто недоразумение, това е лъжа. Това е невъзможно“, заяви Орбан.

Той припомни, че без западна помощ украинската армия няма шанс. Унгарският премиер смята, че въоръжените сили на Украйна ще останат без войници по-рано от Русия. Орбан изрази опасения, че опитът на всяка западна държава да изпрати свои военни в Украйна ще означава "пряка война" между Запада и Русия, тоест ще започне Трета световна война. "Така че сега е много опасен момент“, обобщи унгарският лидер.

