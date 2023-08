Битката за Крим! Русия потапя кораби, за да защити Кримския мост

Нови сателитни снимки потвърждават твърденията на Украйна, че Русия потапя кораби покрай Кримския мост, за да създаде защитна бариера срещу бъдещи атаки от дронове - кораби.

Това разкрива thewarzone.com

Изображението с ниска резолюция, заснето във вторник от Planet Labs, изглежда показва седем частично потопени плавателни съда, разположени на разстояние малко повече от една десета от миля южно от моста.

Това място се намира на около 15 мили северно от мястото, където устието на Керченския проток се влива в Черно море, което е маршрутът, по който украинските подводници почти сигурно са стигали до моста преди. Той беше атакуван от украински подводници на 17 юли. Снимката от Planet Lab също така подкрепя по-ранното потвърждение на бариерата от потънали кораби, направено от независимия анализатор на военноморските сили Х. И. Сътън (@covertshores).

***UPDATE***#Russia has been placing block ships across the western approaches to Kerch Bridge, following #Ukrainian USV attack.



Reports suggest these are sunken ferries. #OSINT pic.twitter.com/7lZBDZeBtN