Мистериозна синя светлина в небето минути преди опустошителното земетресение в Мароко

Един от най-големите научни проблеми, останали неразрешени и до днес, е предсказването на земетресения. Сеизмолозите все още не са намерили начин да кажат кога и къде ще удари следващото силно земетресение.

В Мароко опустошителен трус отне живота на най-малко 2000 души, като мнозина все още се водят за безследно изчезнали и е възможно броят на жертвите да се увеличи. Близо три минути преди земетресението охранителни камери в една резиденция близо до епицентъра заснеха нещо мистериозно.

На кадрите се вижда ярка синя светлина в небето малко преди труса. Подобна синя светлина беше забелязана и преди земетресенията в Турция и Сирия. Няма яснота какво причинява това явление.

Учените не могат с точност да определят каква е тази синя светлина. Една от хипотезите е че се освобождава огромно количество енергия в резултат на движението на литосферните плочи. Интересно е, че подобни светлини са били описвани и преди хилядолетия, пише The Jerusalem Post.

Mysterious blue light flashed in the sky moments before the #Morocco earthquake



A similar phenomenon was previously observed before the earthquake in Turkey.



Scientists cannot accurately determine the nature of such outbreaks, but they suggest that this may be the release of… pic.twitter.com/NH9OhQ2UDc