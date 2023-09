Типичен ден в Русия: пиян войник взриви граната пред ученици

Пиян руски войник, завърнал се от фронта, от скука реши да взриви ръчна граната пред малки деца.

Кадрите са заснети на входа на жилищен блок в град Казан. Войникът първо попита децата дали те искат да дръпнат предпазителя. Когато му отказват, той решава сам да го направи.

Войникът със символа Z хвърля граната на няколко метра от тях. Съседите му не останаха никак доволни. Вижте видеото:

A typical day in #Russia: An occupier who returned from the front offered a boy to pull the pin of a grenade, but after the boy refused, he decided to do it himself. The neighbors did not appreciate the game of the veteran. pic.twitter.com/WgvAPH3IeN