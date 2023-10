Протестиращ прекъсна речта на лидера на лейбъристите, поръсвайки го с брокат

Киър Стармър, лидерът на британската Лейбъристка партия, бе поръсен с брокат от протестиращ, нахлул на подиума, точно преди политикът да започне да произнася речта си на годишната конференция на партията, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

След кратка консултация с екипа си след произшествието Стармър свали сакото си, запретна ръкавите на ризата си и пристъпи към произнасяне на словото си пред делегатите в залата.

"Ако този човек си мисли, че така ще ме притесни, то той греши - той не ме познава", каза Стармър, преди да започне речта си по същество след инцидента.

Протестиращият извика от трибуната: "Истинската демокрация се ръководи от гражданите. Политиката се нуждае от обновление, настояваме за народна Камара. Ние сме в криза, в криза сме, цялото ни бъдеще е застрашено".

Sir Keir Starmer's speech at the Labour Party Conference is interrupted within seconds by a protester who storms the stage and covers him in glitter pic.twitter.com/PSMzAO1amQ