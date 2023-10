Израелската армия: Нападнаха ни зомбита, това е истински апокалипсис

Подполковник Джонатан Конрикус, говорител на израелската армия, описа като „апокалипсис“ сцените, на които са се натъкнали израелските сили след клането на „Хамас“.

По неговите думи бойците на екстремистката групировка до момента са отнели живота на 1200 израелци, повечето цивилни, но най-вероятно броят на жертвите е по-голям. В едно от селищата, намиращи се съвсем близо до стените на ивицата Газа, е било извършено истинско клане.

Мъже, жени, деца, възрастни хора са били избити от бойците на „Хамас“ в този кибуц, телата им са били захвърлени на улицата, а домовете им – изгорени. Говорителят на израелската армия каза, че израелските сили и представителите на медиите са видели сцена, сякаш от апокалиптичен филм или „нещо, свързано със зомбита, не мога да го опиша“.

Армията на Израел потвърди, че бойна група от американски кораби е била изпратена в Източното Средиземноморие. Самолетоносачът на САЩ е там, за да изпрати ясен сигнал към Иран, Ливан и Сирия, че битката срещу "Хамас" няма да прерасне в регионален конфликт. Израелската армия обяви, че американските военни са готови да помогнат на Израел, ако се наложи.

Най-новата ескалация на конфликта в Близкия изток започна на 7 октомври, когато бойци на ислямисткото движение „Хамас“ започнаха да обстрелват с ракети Израел откъм ивицата Газа, проникнаха през граничната ограда на територията на Еврейската държава, убиха много цивилни на различни места в страната и взеха над 100 заложници. Израел обяви, че преминава в състояние на война, наложи пълна блокада на сектора Газа и постепенно си върна пълния контрол върху селища близо до Газа, където бяха останали активни гнезда на бойци на „Хамас“.

Listen in as an IDF Spokesperson LTC (res.) Jonathan Conricus provides a situational update on all fronts, as the war against Hamas continues. https://t.co/uuen9lQa0F