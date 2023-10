Най-старата църква в Газа беше разрушена от Израел

Гръцката православна църква "Св. Порфирий" в Газа е разрушена от израелски бомбардировки, има ранени, съобщава гръцката телевизия, цитирана от РИА Новости. Тя е най-старата активна църква в Газа.

До хиляда души се криеха в църквата в Газа по време на израелския удар, а десетки останаха да се крият под руините, съобщават гръцките медии, позовавайки се на свои източници. Църквата "Св. Порфирий" в ивицата Газа е една от най-старите в региона, построена е в началото на 5 век и е преустройвана няколко пъти.

Миналата седмица вече беше съобщено, че е била бомбардирана, но тогава се изясни, че е разрушен домът на духовника към храма. Сега се съобщава, че самата сграда на църквата е разрушена. Йерусалимската патриаршия публикува снимка на църквата в Газа след удара и обвини Израел във военно престъпление. Архиепископът заяви, че има смъртни случаи в резултат на нападението. Снимки и видео от мястото на инцидента се появиха в социалните мрежи.

