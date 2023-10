Тотален хаос и паника в Газа, 100 израелски изтребителя бомбардират ивицата

В ивицата Газа цари тотален хаос и паника, след като Израел извършва бомбардировки с невиждан до момента мащаб.

Израелските въоръжени сили обявиха, че 100 изтребителя са участвали в нанасянето на удари по ивицата през последните часове. Кореспондент на Би Би Си съобщава за хаос сред цивилното население. Той съобщава за паника и в Хан Юнес, вторият по големина град, който се намира в южната част на ивицата.

Израел засили въздушните удари на фона на сухопътната инвазия на армията. Израелските военни обявиха, че „разширяват наземните операции“ в ивицата, след като на 7 октомври бойци на „Хамас“ извършиха изненадващо нападение. „Хамас“ обяви тази вечер, че води ожесточени боеве с израелските сили на земя. Смята се, че Израел вече е преминал към втората фаза на войната.

