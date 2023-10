Израел призовава цивилните да бягат на юг. След което ги убива там

Сара Хайрат, кореспондентка на „Ал Джазира“:

Преди няколко часа израелската армия пусна поредно видео, призоваващо хората в северната част на Газа да се преместят на юг.

Това е практика, която Израел прилага доста често. В обръщението говорителят на израелската армия заявява, че северът е крепост на Хамас. Той казва как Израел не атакува цивилни, а бойци на Хамас. Да чуеш това е едно, но реалността на място разказва друга история.

Хората, които познаваме на юг, са били мишена на израелски удари именно в районите, в които Израел ги съветва да се преместят. Много цивилни загубиха живота си на юг заради израелските удари.

“Hamas terrorists operate inside and under civilian buildings, precisely because they know the IDF distinguishes between terrorists and civilians.”—RAdm. Daniel Hagari pic.twitter.com/DWaa4R27No