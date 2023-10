„Гледаме геноцид на живо“: Израел продължава безнаказано да избива цивилни

Израел продължава да избива невъоръжени цивилни граждани, огромна част от които деца, в ивицата Газа. Днес беше разрушен бежанският лагер „Джабалия“ в северната част на ивицата.

Айча Елбасри от Арабския център за политически изследвания, бивша служителка на ООН, каза, че в момента целият свят наблюдава как Израел извършва геноцид пред очите ни.

„Това, което виждаме днес, е един от най-мрачните часове на нашето време. Гледаме геноцид на живо – престъплението на престъпленията“, каза тя пред „Ал Джазира“. По думите ѝ „зелената светлина от международната общност“ към Израел означава, че касапницата в ивицата Газа ще продължи.

Запитана защо Израел продължава да извършва клане на цивилни в Газа, Елбасри отговори: „Израел не трябва да дава обяснения – Израел е над закона. Израел е над моралния компас. Позволено е да се извършват най-тежките престъпления срещу човечеството без никакво чувство за отговорност пред когото и да било“.

„Докато Вашингтон е на негова страна, докато европейците му дават разрешение да убива, докато арабите също не предприемат никакви стъпки, които биха могли да накарат Израел да обмисли отново своя план – не мисля, че ще видим нещо по-различно“, допълни тя.

В разрушения бежански лагер има много постройки, като в повечето случаи в малко пространство живеят големи семейства. Хората, които живеят в Джабалия, са такива, които са били прогонени от домовете си през 1948 година. Израел продължава да извършва безразборни бомбардировки в ивицата, след като на 7 октомври екстремистката групировка „Хамас“ извърши нападение срещу Израел.

Според AFP при днешната атака по бежанския лагер са били убити десетки. Все още няма яснота за точния брой на загиналите и ранените, но се съобщава за най-малко 47 убити и стотици пострадали. По данни на палестинците от 7 октомври насам израелската армия е убила 8525 палестинци, включително 3542 деца в ивицата. В ивицата Газа живеят над 2 милиона араби в малка по площ територия. Светът в момента си затваря очите за военните престъпления, които извършва Израел и на практика няма никакво наказание за безразборното клане на деца и невъоръжени цивилни. Израел блокира и хуманитарната помощ (включително лекарства) към ивицата, което е грубо нарушение на всички международни закони.

Последната атака е извършена на фона на продължаващото сухопътно настъпление на израелските въоръжени сили към Газа. Те започнаха "втората фаза" от своята операция срещу бойците на "Хамас". Според "Ню Йорк Таймс" израелските танкове вече са достигнали квартал северно от град Газа, най-големият в ивицата. Държавният секретар на САЩ Антъни Блинкън предложи „консорциум от държави от Близкия изток“ да управлява временно ивицата, ако Израел успее да елиминира опасността от „Хамас“. Вашингтон не спомена нищо за убитите цивилни, докато вече прави планове кой да управлява палестинската територия.

