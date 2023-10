Нетаняху: Войната навлиза във "втора фаза"

От повече от едно денонощие израелски сухопътни сили оперират в Газа. На този фон министър-председателят Бенямин Нетаняху заяви, че боевете ще бъдат "дълги и трудни". Но ние сме подготвени за това, увери той на пресконференция след среща със семействата на заложници, държани в Газа.

Той съобщи още, че сухопътната операция на израелските войски в ивицата Газа е "втората фаза" във войната срещу ислямистка организация Хамас. Целта на операцията е да се унищожат военният потенциал и ръководните структури на Хамас и да бъдат върнати заложниците у дома. Победата над Хамас е "екзистенциален тест" за Израел, посочи Нетаняху и призова цивилното население на ивицата Газа да се премести в безопасни райони.

Подготвя се размяна на заложници и затворници

Според министър-председателя на Израел контактите за освобождаване на заложниците ще продължат по време на сухопътната офанзива. Ще бъдат положени всички усилия за освобождаването на повече от 200-те заложници, държани от Хамас. Нетаняху заяви, че идеята за размяна на заложници с палестински затворници е била обсъдена в израелския военен кабинет. Той обаче отказа да даде повече подробности, тъй като това би било контрапродуктивно. Нетаняху също така обвини Хамас, че използва болници като командни центрове и съобщи, че 90 процента от военния бюджет на ислямистите идва от Иран. Хамас е обявена за терористична организация не само от Израел - САЩ, Германия и други страни също я смятат за такава.

"Катастрофален провал"

Председателката на Международния комитет на Червения кръст (МКЧК) Миряна Сполярич осъди хуманитарната ситуация в Газа. Хората в обсадената крайбрежна ивица спят или в импровизирани убежища, или на открито и разполагат с малко храна и вода, подчерта тя. "Това е катастрофален провал, който светът не бива да толерира. Напълно неприемливо е цивилното население в ивицата Газа да няма сигурно място, където да отиде по време на масираните бомбардировки", заяви Сполярич. Пред лицето на този "драматичен въоръжен конфликт" е "от решаващо значение всички страни да спазват международното хуманитарно право", подчерта тя.

I am shocked by the intolerable level of human suffering and urge the parties to the conflict to de-escalate now.



The tragic loss of so many civilian lives in this conflict is deplorable.



This is a catastrophic failing that the world must not tolerate.https://t.co/ekCHAMN212