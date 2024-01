Израелски войници екзекутираха млад палестинец на Западния бряг без причина. AP разпространи видео от убийството

Израелският терор над цивилното арабско население на Западния бряг продължава. Последното доказателство бе представено от агенция AP, която разпространи кадри от убийството на 17-годишен палестинец без никаква причина.

Фаталният инцидент е станал в селището Бейр Рима. Запис от охранителни камери показва млад мъж, стоящ спокойно на централния площад в селището, да пада на земята изведнъж. Други двама му се притичват на помощ, а израелските терористи откриват огън и по тях. Впоследствие един от пострадалите, на 17 години, умира в болницата от раните си.

Американската агенция внимателно е анализирала кадрите и стига до извода, че цивилните млади мъже по никакъв начин не представляват опасност за израелските войници. Армията на окупаторите от Израел твърди, че младите палестинци са палели коктейли „Молотов“, но на кадрите няма доказателства, подкрепящи това лъжливо твърдение.

Смъртоносната стрелба в село Бейт Рима миналата седмица е най-новият от поредица инциденти, при които израелски войници стрелят по цивилни невъоръжени араби без провокация. Това е тенденция, която се засили още повече след избухването на войната в Газа.

Израелската армия твърди, че е влязла в село Бейт Рима през нощта срещу петък като част от операция „за борба с тероризма“. В изявлението се казва, че войските са стреляли по заподозрени в хвърлянето на коктейли „Молотов“. AP обаче посочва, че във видеото, получено от местен магазин, предоставил кадрите от охранителните си камери, не се вижда никой да хвърля запалителни бомби.

Един от пострадалите, Мохамед Римави, разказа, че с негови близки са си говорели на улицата, когато изведнъж израелски снайперист е открил огън по тях. Неговият брат е паднал ранен на земята и Мохамед и друго момче веднага се притекли на помощ. Израелските войници обаче продължили да стрелят, отнемайки живота на 17-годишен палестинец. Малко след инцидента 17-годишният Осаид е бил обявен за мъртъв в близката болница.

Жители на селото отрекоха да са хвърляли експлозиви и казаха, че стрелбите около 2 часа сутринта в петък не са били провокирани по никакъв начин. Израелските сили отказаха да кажат дали ще започнат разследване по случая. Израелската правозащитна организация B'Tselem посочи, че дори такива стрелби да бъдат заснети от камера и разследвани от военните, те рядко водят до обвинения.

Подобни кървави инциденти са ежедневие в окупирания от евреите Западен бряг, но светът си е затворил очите за тях и израелската армия има зелена светлина да убива когото и както си иска. Израелските терористи твърдят, че се защитават от „Хамас“, но на Западния бряг няма бойци на „Хамас“. В ивицата Газа пък Израел продължава да извършва геноцид над цивилното население с постоянни бомбардировки.

Warning Graphic Footage: IDF Soldiers Shoot 3 Palestinians, Killing One, Apparently Unprovoked — AP



A Palestinian teenager has been killed in the West Bank village of Beit Rima as the result of an unprovoked attack by IDF soldiers, which was captured on security cameras.… pic.twitter.com/nh2zJdg5W9