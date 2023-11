Руски бомбардировачи са засечени от норвежки изтребители

Норвежки изтребители F-35 прехванаха руски бомбардировачи и изтребители, летящи близо до въздушното пространство на съюзник на НАТО, цитирана от Фокус.

Това съобщи командването на военновъздушните сили на НАТО в социалната мрежа X.

'Изтребителите от пето поколение са засекли два бомбардировача Ту-160, два МиГ-31 и два Ил-78.

Самолетите на Руската федерация се върнаха в Русия малко след като се сблъскаха с F-35', се казва в съобщението.

🇳🇴 F-35 scrambled yesterday from Evenes, Norway due to Russian aircraft 🇷🇺 flying close to #NATO Allied airspace



The 🇳🇴 5th Gen fighters identified 2 Tu-160 Bombers, 2 MiG-31 & 2 Il-78 Midas. The 🇷🇺 Aircraft returned to Russia shorty after meeting the F-35s#SecuringTheSkies pic.twitter.com/dIWlnMveI2