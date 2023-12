Русия разкри броя на жертвите на украинската армия от началото на инвазията

Загубите на Въоръжените сили на Украйна от началото на инвазията надхвърлят 383 хиляди убити и ранени военнослужещи. Това съобщи руският министър на отбраната Сергей Шойгу, цитиран от ТАСС. Тези данни не са потвърдени от независими източници.

14 хиляди танка, бойни машини на пехотата и бронетранспортьори, както и 553 самолета на Украйна са унищожени, добави Сергей Шойгу.

„От началото на специалната операция загубите на украинските въоръжени сили надхвърлят 383 хиляди убити и ранени военнослужещи, 14 хиляди танка, бойни машини на пехотата и бронетранспортьори, 553 самолета и 259 хеликоптера, над осем хиляди полеви артилерийски оръдия и реактивни системи за залпов огън“, каза Шойгу на разширено заседание на колегията на военното ведомство.

По данни на Украйна пък от началото на непредизвиканата инвазия 348 300 руски войници са загинали на фронта. Тези данни също не са потвърдени от западни източници. И двете страни дават голям брой жертви във войната. Киев обяви, че ще разкрие броя на убитите и ранени украински военнослужещи след войната. В момента това е държавна тайна.

