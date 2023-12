Отвлечен британски бизнесмен е спасен в Еквадор

Полицията в Еквадор е спасила известен британски бизнесмен в сряда сутринта, четири дни след като е бил отвлечен, съобщиха властите.

Колин Армстронг, който е бивш почетен консул на Великобритания в индустриалния град Гуаякил, е бил отвлечен в събота, предаде Ройтерс.

Той е освободен и вече е в безопасност, пише генерал Сезар Сапата, главен командир на полицията, в X. При операцията са задържани девет души, допълва той, без да навлиза в повече подробности.

"Няма да позволим безнаказаност. Полицейските действия продължават", добави министърът на вътрешните работи Моника Паленсия в социалната мрежа.

Армстронг е бил отведен от дома си в град Баба в провинция Лос Риос, съобщават Ecuavisa и други местни медии.

Отвличанията с цел откуп стават все по-често срещани в Еквадор на фона на нарастващата престъпност, която до голяма степен се приписва на бандите за трафик на наркотици.

Посланикът на Великобритания в Еквадор Крис Кембъл благодари на полицията за спасяването.

"Радваме се, че Колин Армстронг, бивш наш почетен консул в Гуаякил, е освободен благополучно", пише Кембъл в X.

We are delighted that Colin Armstrong OBE, our former honorary consul in Guayaquil, has been safely released.



Our thanks to the National Police @CmdtPoliciaEc @PoliciaEcuador for all their efforts to achieve Colin's release. Thank you.