Загубите на руската армия към 25 декември 2023 г. са огромни - пенсионираният адмирал от ВМС на САЩ, бивш върховен главнокомандващ на съюзническите въоръжени сили на НАТО в Европа Джеймс Ставридис заяви, че по време на войната в Украйна половината от руската армия е била ликвидирана.

Американските власти „трябва да предоставят военна подкрепа на Украйна, тяхната кауза е справедлива“, заяви пред The ​​Hill американският адмирал. "Това е много опасна ситуация и реалните действия всъщност не се случват в Киев. Истинските действия са във Вашингтон", каза той.

Пенсионираният адмирал от ВМС на САЩ добави, че половината руска армия е била унищожена, без нито един американски войник да бъде убит или дори изложен на риск, и страната го е направила с еквивалента на 5% от годишния си бюджет за отбрана.

Според журналисти американският Конгрес най-вероятно няма да се събере до края на годината и поради това преговорите за нов пакет от помощи за украинската държава ще бъдат отложени за 2024 г.

Общите загуби на противника към 25 декември 2023 г. според Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна възлизат на 353 950 противника.

