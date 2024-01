„Еспаньола“: Частна армия от ултраси и неонацисти пази Путин

Партията на Владимир Путин „Единна Русия“ придоби собствена частна армия, кръстена „Еспаньола“ (Española), която се състои предимно от футболни ултраси.

Според украинското разузнаване в частната армия на Путин има ултранационалисти, включително неонацисти, както и цивилни от бедните райони на Руската федерация. Част от фракцията има натрупан боен опит в сраженията в Донбас.

От 2023 година ЧВК „Еспаньола“ вече е пряко подчинена на членовете на партията на Путин. Групировката е заявила статут на частна военна компания и е започнала кампания за набиране на служители, финансирането идва от „Единна Русия“.

Създадени са центрове за набиране на персонал и в окупираните украински територии. На доброволците обещават по 2400 долара месечно за пряко участие във военните действия в Украйна. Договорът е за минимум половин година.

Допълнителен стимул са и застраховките: обещават на бойците до 23 000 долара при тежка травма на фронта. При смърт на близките им ще бъдат изплатени близо 40 000 долара.

Финансовите стимули обаче са само прах в очите. За много от бойците на „Еспаньола“ билетът към украинския фронт е еднопосочен. В месомелачката на фронта стотици руснаци загиват всеки ден, а за Путин животът на собствените му войници няма никакво значение, стига да постигне стратегическите си цели.

