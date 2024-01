Украинската армия е ликвидирала началника на руския Генерален щаб Герасимов, пишат в социалните мрежи

В социалните мрежи се появи информация, че началникът на Генералния щаб на руските въоръжени сили Валерий Герасимов е бил убит при украински удари в Крим. Тази информация не е потвърдена официално нито от Киев, нито от Москва.

Visegrád 24 пише, че Герасимов може да бил убит в окупирания Крим.

Говорителят на украинската доброволческа армия "Юг" Сергей Братчук е склонен да смята, че това не е вярно. "Има много версии за това кой може да е бил ударен там, дори чух известната фамилия Герасимов. Това би било добра новина, но мисля, че е малко вероятно да отговаря на реалността. Но фактът, че няколко високопоставени офицери или генерали на руската окупационна армия са били ударени в този команден пункт... това е реално“, каза той пред „Еспресо“.

Службата за сигурност на Украйна (СБУ) заяви пред УНИАН, че все още не може да коментира информацията за възможната смърт на Герасимов.

Украйна продължава да нанася удари в окупирания от руснаците полуостров Крим. Съобщава се, че при вчерашния удар са били убити най-малко 23 руски военни, включително високопоставени по чин военнослужещи. Тази информация бе разпространена дори от руските провоенни канали в Телеграм.

BREAKING:



Incoming reports of General Valery Gerasimov having been killed in Ukrainian missile strikes against Crimea yesterday.



Gerasimov is Chief of Staff of the Russian Armed Forces and Russia’s First Deputy Minister of Defence.



The information is unconfirmed at this point. pic.twitter.com/OiBYXDOMxn