Израел случайно уби младо момиче на контролно-пропускателен пункт на Западния бряг (ВИДЕО)

Израелската полиция случайно е убила младо палестинско момиче, след като е открила огън по автомобил, заподозрян в нападение с таран, съобщиха от службите за спешна помощ в Израел, предаде Скай нюз.

Граничната полиция съобщи, че е простреляла смъртоносно момиченцето, за което се съобщава, че е на три или четири години, след като е стреляла по двойка в автомобил, която според тях е блъснала двама израелски служители на контролно-пропускателен пункт на Западния бряг.

Неидентифицираното момиче се е намирало в микробуса пред колата, която се е врязала в контролно-пропускателния пункт близо до палестинското село Бидду, северозападно от Йерусалим в неделя вечерта.

На видеозапис от охранителна камера се вижда как бял автомобил се врязва в двойка израелски полицаи на контролно-пропускателния пункт.

Israel releases footage of suspected 'ram attack' in West Bank which led to death of Palestinian girl.



