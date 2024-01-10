Война между Тайван и Китай! Иĸoнoмичecĸитe зaгyби за cвeтa ще са невиждани

Ракетна война! Украинската ПВО е изтощена, а Западът изглежда не бърза с новите доставки

На фона на липсата на нови траншове военна помощ от САЩ и държавите от Европейския съюз в Киев са все по-загрижени, че военнослужещите и критичните во ...