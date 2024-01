Приятелски огън! Руски летци новобранци бомбардират собствените си градове

През изминалата седмица руската авиация два пъти случайно обстреля с въздушни боеприпаси свои и окупирани градове – инциденти, които може да се обяснят с недостатъчната подготовка на пилотите, става ясно от доклад на Министерството на отбраната на Обединеното кралство, резюме от който е публикуван в социалната мрежа Х.



Военното ведомство в Москва потвърди, че на 2 януари един от самолетите на ВКС на страната е изстрелял боеприпас, в резултат на което са нанесени щети на девет жилищни сгради в Петропавловка във Воронежска област на Русия.



Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 10 January 2024.



