Путин разкри истинските цели на Русия във войната срещу Украйна

Военнопрестъпникът Владимир Путин вече открито говори за завладяването на украински територии, а не за тяхното „освобождаване“.

Руският президент разкри реалните цели на Русия, които са кристално ясни още от първия ден на непредизвиканата пълномащабна война: анексирането на украински територии.

Още новини от Украйна

Путин смени реториката, която използваше до момента, а именно за „освобождаване“ на Украйна и „денацификация“.

Съветникът към украинското вътрешно министерство Антон Геращенко се пита дали това е неволна грешка от устата на Путин или умишлено действие.

Putin openly spoke about what Russia conquered in Ukraine instead of his usual rhetoric about "liberation" or "denazification".



Was it deliberate or a slip of the tongue? Your thoughts? pic.twitter.com/bYPf505ZAT