Виктор Орбан обърна плочата: Подкрепям членството на Швеция в НАТО

Унгарското правителство подкрепя членството на Швеция в НАТО, е заявил днес премиерът Орбан пред генералния секретар на алианса Йенс Столтенберг, съобщи в мрежата "Екс" самият Орбан, цитиран от Ройтерс, пише БТА.

В телефонен разговор унгарският премиер е уверил Столтенберг също, че ще продължи да призовава унгарския парламент да гласува в полза на присъединяването на Швеция към НАТО и да завърши ратификацията възможно най-скоро.

Унгария категорично подкрепя присъединяването на Швеция към НАТО и скоро ще ратифицира кандидатурата ѝ, заяви на свой ред Столтенберг.

