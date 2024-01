В Украйна анализираха данни на българин за руските загуби във войната. Изводите са притеснителни

Русия става все по-опасна. Войната в Украйна не е „малък регионален конфликт“. Русия доказа, че се учи от грешките си и няма да спре.

Това написа в X съветникът към украинското вътрешно министерство Антон Геращенко, който се позовава на изследване на българския анализатор Станимир Добрев, работещ с открити източници в интернет.

От анализираните данни за руските загуби във войната става ясно, че загубите на жива сила през първата година от пълномащабната война са били по-ниски, отколкото през 2023 г. От началото на 2023 година загубите на руските окупатори са се увеличили драстично, включително и след началото на украинската контраофанзива. Това се дължи и на стратегията на Русия да вербува недобре подготвени за фронта хора (включително затворници), които са имали само 2 седмици обучение, и да ги изпраща като пушечно месо.

Сегашното ниво на мобилизация е едва достатъчно, за да поддържа интензивността на боевете. Кремъл трябва да започне по-голяма мобилизационна вълна като тази, която се проведе през есента на 2022 г. — но руското ръководство все още не смее да го направи. Ситуацията с опитните подразделения в руските въоръжени сили също е изключително лоша – останали са много малко.

Антон Геращенко все пак ясно посочва, че Русия в никакъв случай не трябва да бъде подценявана, а напротив. Русия няма да спре, докато не постигне целите си, и има огромен човешки ресурс. Освен това не трябва да си мислим, че човешките загуби в Украйна ще доведат до протести в Русия и евентуално сваляне на властта. Най-вероятно масовата мобилизация ще започне в Русия след "изборите" през март. И е много вероятно режимът на Путин да извърши мобилизацията скрито.

Докато Русия изпраща затворници като пушечно месо, Украйна губи най-добрите си хора, посочи Геращенко. Населението на Русия е подготвено за продължителна война. Тя се учи от грешките си и става все по-опасна, докато времето е от решаващо значение за Украйна. Навременните доставки на боеприпаси, ПВО системи и далекобойни ракети са от решаващо значение за Киев.

I want to share with you a study by Bulgarian OSINT researcher Stanimir @delfoo Dobrev on the losses of the Russian army in Ukraine and comment on these findings.



Mr. Dobrev spent a long time analyzing a major Russian telegram channel that published obituaries of Russian…