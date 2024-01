Владимир Путин е виновен за смъртта на всички на борда на Ил-76, включително руските пилоти. Това написа в X съветникът към украинското вътрешно министерство Антон Геращенко.

Путин директно обвини Украйна за свалянето на самолета Ил-76. Не са направени официални заключения от професионалисти, не са допуснати международни експерти на мястото на катастрофата. Няма доказателства, че украинските военнопленници са били на борда (ако имаше доказателства, Русия нямаше да се поколебае да ги представи на свиканото от нея заседание на Съвета за сигурност на ООН). Не се допускат международни медии (дори проруски).

Но Путин е уверен. Жалко, че никой не го попита за разследването на самолетната катастрофа на Пригожин. Или убийството на Немцов. Истината е следната, ясна и проста: Путин е виновен за смъртта на всички, които са били на борда на Ил-76, включително и руските пилоти. Той започна тази война. Отговорността е единствено върху него.

