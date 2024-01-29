Един срещу друг! Военната надпревара мeждy Гъpция и Typция се засилва

Първият дипломат на Орбан: Унгария ще посредничи за мирни преговори между Украйна и Русия

Унгарският външен министър Петер Сиярто избегна ясен отговор на въпроса за деблокирането на пакета от помощи от ЕС за Украйна в размер на 50 милиарда ...