Алексей Навални призова руснаците: Излизайте на улицата на масови протести по време на изборите

Намиращият се в затвора руски опозиционен лидер Алексей Навални, смятан за противник номер едно на Кремъл, призова за протести в цяла Русия по време на президентските избори, насрочени за 15-17 март т.г., на които се очаква Владимир Путин да спечели нов мандат поне до 2030 г., предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Харесва ми идеята тези, които гласуват срещу Путин, да отидат до урните по едно и също време, по обяд. По обяд срещу Путин", заяви опонентът в социалните мрежи.

"Това би могло да бъде мощна демонстрация на душевното състояние на страната", добави той от килията си.

Според Навални властите няма да могат да се противопоставят на тази "съвършено законна и безопасна" демонстрация.

7/15 This will be a nationwide protest against Putin, close to where you live. It is accessible to everyone, everywhere. Millions of people will be able to participate. And tens of millions of people will be able to witness it.