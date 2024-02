Под дипломатически натиск! Как Европейският съюз принуди Виктор Орбан да приеме помощта за Киев

Как европейските лидери убедиха Виктор Орбан да приеме помощта за Украйна



Унгарският министър-председател Виктор Орбан не е получил нищо в замяна на гласуването си за 50 млрд. евро (98.94 млдр. лева) помощ от Европейския съюз в подкрепа на военните усилия на Украйна срещу руската инвазия, пишат европейската редакция на Politico и The Guardian, като се позовават на политически източници в Брюксел.



"Орбан просто се е поддал на натиска на 26 други европейски лидери", допълват източниците. Единствените направени отстъпки са незначителни и позволяват на Орбан да представи поражението си у дома като победа. Финансовата помощ за Украйна в размер на 50 млрд. евро е приета единодушно, съобщи председателят на Европейския съвет Шарл Мишел в края на заседанието, продължило само 10 минути.



"Всички 27 лидери постигнаха съгласие за допълнителен пакет от 50 млрд. евро за подкрепа на Украйна в рамките на бюджета на ЕС".



Това означава, че всички европейски лидери са гласували "за", включително унгарският министър-председател Виктор Орбан, и че не се е наложило той да бъде помолен да напусне залата и да се гласува в негово отсъствие, както се случи по време на гласуването за започване на преговори за присъединяване към ЕС на Украйна и Република Молдова.



Политически източници, цитирани от The Guardian, твърдят, че Виктор Орбан не е получил нищо в замяна на своя глас.



"Той не получи нищо", твърди делегатът на една от страните, участващи в преговорите, в четвъртък сутринта, според The Guardian. "Той просто не видя никакви възможности", е заявил друг източник.



Отстъпки за Орбан



"Виктор Орбан просто отстъпи пред единството и натиска на останалите 26 лидери на ЕС", пише Politico.



Запитан дали някой от лидерите на ЕС е заплашвал Орбан с последствия, имайки предвид разговорите за отнемане на правото му на глас или за налагане на санкции на унгарската икономика, източникът е отговорил на Guardian: "Не мисля, че трябваше да се отправят големи заплахи, но последните няколко седмици показаха голямо единство сред 26-те. Така че не мисля, че най-голямата заплаха, отправена през уикенда (саботиране на унгарската икономика), имаше смисъл. Но тя очевидно беше много самостоятелна".



Отстъпката, направена от европейските лидери, е, че в случая с помощта за Украйна в размер на 50 млрд. евро ще има годишен доклад от Европейската комисия за изпълнението на пакета за помощ и ще се проведе дебат на равнище лидери относно изпълнението на пакета.



Ако прецени, че е необходимо, след две години Европейският съвет ще поиска от Европейската комисия да предложи преразглеждане на новия бюджет, според последната версия на проекта за заключения на Европейския съвет, видяна от Politico.



Лидерите на ЕС добавиха ред, позоваващ се на по-ранни заключения от декември 2020 г., за да гарантират, че начинът, по който върховенството на закона в Унгария се оценява от Европейската комисия, се извършва по справедлив и обективен начин.



Това е музика за ушите на Орбан, тъй като текстът от 2020 г. има последици за 6,3 милиарда евро от кохезионните фондове на ЕС, които бяха замразени за Унгария поради недостатъци в върховенството на закона.



През 2020 г. лидерите се споразумяха да създадат нов механизъм, който да позволи на блока да спре финансирането от ЕС за дадена държава членка, ако нарушаването на принципите на правовата държава сериозно засяга или има опасност сериозно да засегне доброто финансово управление на бюджета на ЕС или защитата на финансовите интереси на блока.



В последствие механизмът е задействан, за да бъде спряно част от финансирането от ЕС за Унгария. Тогава от ЕК заявиха, че "прилагането на механизма за поставяне на условия съгласно регламента ще бъде обективно, справедливо, безпристрастно и основано на факти, като се гарантира надлежна процедура, недискриминация и равно третиране на държавите членки".



"Той не беше ядосан, той вече знаеше"



Улесненията се смятат за незначителни в Брюксел, тъй като лидерите избегнаха сценарий, при който Орбан щеше да има възможност да упражнява годишно вето върху финансовата помощ за Украйна. Но по този начин Орбан може да претендира за победа у дома, като каже, че Унгария е получила преразглеждане, допълват от Politico.



Днешното историческо споразумение идва след поредица от срещи на европейски лидери в по-малки групи с Виктор Орбан. Шарл Мишел и председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, заедно с лидерите на Франция, Германия и Италия проведе среща при закрити врата с унгарския министър-председател. След това срещата беше разширена и за други лидери, сред които министър-председателят на Нидерландия Марк Рюте, министър-председателят на Полша Доналд Туск и министър-председателят на Белгия Александър Де Кроо. Няколко политически източника са заявили пред The Guardian, че са останали с впечатлението, че Виктор Орбан е знаел, че играта е приключила още тази сутрин. "Той не беше ядосан или нещо подобно, но вече знаеше", твърди един от политическите източници.

