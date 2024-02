Украйна ще получи шест допълнителни изтребителя F-16 от Нидерландското министерство на отбраната, съобщи Националната информационна агенция на страната (АНП). Инициативата за продажба на самолетите премина през преговори с американската фирма Draken International, но тези преговори бяха приключени. Министърът на отбраната Кайса Олонгрен подчерта, че въздушното превъзходство на Украйна е от ключово значение за съпротивата на руската агресия, предаде БТА.

Кабинетът в оставка обяви през декември, че ще подготви осемнадесет изтребителя F-16 за доставка в Украйна. Към тази бройка сега биват добавени още шест. 24-те самолета ще бъдат доставени в Украйна веднага щом правителството в Киев изпълни определени условия, които включват наличие на обучен персонал и правилна инфраструктура. Редица изтребители са в процес на основна поддръжка.

Нидерландия разполага с още осемнадесет изтребителя F-16, които са предназначени за тренировъчен център в Румъния. Тези самолети остават собственост на Нидерландия. Там пилоти от Украйна, но и от държавите членки на НАТО в Източна Европа, се обучават да управляват F-16. Обучението се осигурява от производителя Локхийд Мартин (Lockheed Martin), който също така отговаря за поддръжката на изтребителите.

Кралските военновъздушни сили на Нидерландия заменят своите изтребители F-16 с F-35. Министерството на отбраната на страната обяви в средата на 2021 г., че ще продаде дванадесет изтребителя F-16 на компанията Draken International с опция за закупуване на още 28 самолета. Договорът за покупка бе прекратен по взаимно съгласие в средата на миналата година поради разногласия относно поддръжката на изтребителите.

