За и против генерал Валерий Залужни: Киев се нуждае спешно от нов команден елит

Евентуалното освобождаване на главнокомандващия Въоръжените сили на Украйна генерал Валерий Залужни е стъпка, която вероятно ще разгневи много военни, но като цяло страната се нуждае от нов екип, който се стреми към победи, коментират в редакцията на британския вестник The Times.



Изданието припомня неотдавнашното изявление на украинския президент Володимир Зеленски, в който намекна, че не само Залужни може да бъде уволнен. "Говоря за рестартиране, за подмяна, имам предвид нещо сериозно, което засяга не един човек, а посоката на ръководството на страната“.



The Times отбелязва, че разривът между Зеленски и Залужни стана очевиден през ноември, когато генералът сподели пред списание The ​​Economist, че войната е в задънена улица. Смята се също, че Зеленски е в спор със Залужни относно искането му за мобилизация на половин милион души.



Политологът Владимир Фесенко прогнозира, че оставката на Залужни ще бъде изключително непопулярна сред украинските войници и цивилни, но няма да се стигне военен преврат.



"Украинските военни са доста дисциплинирани и разбират, че бунтът във военно време е изпълнен с опасност от военно поражение. Освен това не всички военни лидери подкрепят Залужни. Но ще има силно недоволство както в армията, така и в обществото“, прогнозира Фесенко.



Изданието също така отбелязва, че уволнението на Залужни може да го превърне в конкурент на Зеленски за президентския пост. "Въпреки че Залужни не показва признаци на политически амбиции, критиците на Зеленски го виждат като негов възможен заместник“, подчертават от редакцията.

Поставете оценка: ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 3.8 Оценка 3.8 от 6 гласа.