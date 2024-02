Председателят на ЕС: Доналд Тръмп говори безразсъдно

Думите на Доналд Тръмп, който заплаши, че ако бъде преизбран за президент на САЩ, повече няма да защитава страните членки от НАТО, които не отделят достатъчно средства за отбрана, са "безразсъдни", заяви днес председателят на Европейския съвет Шарл Мишел, цитиран от Франс прес, цитирана от БТА.

"Северноатлантическият алианс подкрепя сигурността и просперитета на американците, канадците и европейците вече 75 години", каза Мишел в социалната мрежа "Екс".

"Безразсъдните изказвания за сигурността на НАТО и солидарността по член 5 обслужват единствено интересите на Путин и не носят нито повече сигурност, нито повече мир в света", добави той.

The Transatlantic Alliance has underpinned the security and the prosperity of Americans, Canadians and Europeans for 75 years.



Reckless statements on #NATO’s security and Art 5 solidarity serve only Putin’s interest.



They do not bring more security or peace to the world.



