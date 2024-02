Илон Мъск отрече: Руснаците не използват Starlink в окупираните райони на Украйна

Собственикът на SpaceX Илон Мъск заяви, че сателитните комуникационни терминали Starlink, разработени от SpaceX, не са били продадени на Русия.

"Няколко фалшиви новини твърдят, че SpaceX продава терминали Starlink на Русия. Това е абсолютно невярно. Доколкото ни е известно, Starlink не е продаден на Русия директно или чрез посредници."

A number of false news reports claim that SpaceX is selling Starlink terminals to Russia.



This is categorically false.



To the best of our knowledge, no Starlinks have been sold directly or indirectly to Russia.