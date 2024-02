,,Сенатът на САЩ одобри пакет от помощи за Украйна на стойност 95 млрд. долара"

Във вторник Сенатът на САЩ, ръководен от демократите, прие пакет от помощи за Украйна, Израел и Тайван в размер на 95,34 млрд. долара, въпреки че пред него се очертава несигурен път в контролираната от републиканците Камара на представителите, предаде Ройтерс.

Депутатите одобриха мярката със 70-29 гласа, с което надхвърлиха прага от 60 гласа за приемане в камарата и изпратиха закона в Камарата на представителите. Двадесет и двама републиканци се присъединиха към повечето демократи, за да подкрепят законопроекта.

"От години, а може би и от десетилетия, Сенатът не е приемал законопроект, който има толкова голямо въздействие не само върху националната ни сигурност, не само върху сигурността на нашите съюзници, но и върху сигурността на западната демокрация", заяви лидерът на мнозинството в Сената Чък Шумър.

Ръководството на Украйна смята, че финансирането е от решаващо значение, тъй като продължава да отблъсква руските атаки и се опитва да поддържа икономиката си в състояние на готовност, докато войната наближава третата си година.

Президентът на САЩ Джо Байдън настоява за пакета от месеци, но се сблъсква със съпротивата на републиканските хардлайнери, особено в Камарата на представителите.

Гласуването в Сената се състоя преди изгрев слънце, след като осем твърдолинейни републиканци, противници на помощта за Украйна, проведоха нощен маратон от речи, които доминираха в залата в продължение на повече от шест часа.

Пакетът включва също така средства за Израел, хуманитарна помощ за палестинците в Газа и защита на Тайван.

Украински официални лица предупредиха за недостиг на оръжия в момент, когато Русия набляга на подновени атаки.

Украинският президент Володимир Зеленски бързо приветства приемането на законопроекта. "Американската помощ доближава справедливия мир в Украйна и възстановява глобалната стабилност, което води до повишаване на сигурността и просперитета на всички американци и на целия свободен свят", заяви Зеленски в социалната платформа X.

The decision by the United States Senate to continue the support for our country and our warriors has been anticipated not only by us, but also by many other nations, particularly those in Europe.



The world is looking for American leadership to remain steadfast, help protect… pic.twitter.com/SJMahBBq3g