Крим се превърна в забранена зона за руския Черноморски флот. Дори руските провоенни Z-канали в Телеграм признават това след поредното потапяне на руски кораб в Черно море. Това написа в социалната мрежа X съветникът към украинското вътрешно министерство Антон Геращенко.

Черноморският флот на РФ се оказва небоеспособен и неспособен да отблъсне атаките на украинските формирования, признават самите окупатори.

Черноморският флот на Руската федерация е напълно беззащитен срещу удари. Киев заяви, че днес украинските сили са поразили десантния кораб „Цезар Куников“ в Черно море. Това е поредната загуба на руския флот от началото на инвазията.

Още през април 2022 година, няколко седмици след пълномащабната инвазия, Украйна потопи флагмана на руския Черноморски флот - крайцера "Москва". По данни на Генералния щаб на Украйна от началото на войната Украйна е потопила 24 военни кораба на врага.

