Британското разузнаване: Владимир Путин ще продължи да използва енергетиката като оръжие

В конфликта си с Украйна Русия се стреми да използва енергетиката като оръжие. Това се посочва в последния разузнавателен доклад на Министерството на отбраната на Великобритания.

Отбелязва се, че кинетичните удари на Русия по украинската енергийна инфраструктура са причинили сериозен недостиг на електроенергия в цялата страна, а в световен мащаб руският президент Владимир Путин използва енергийната политика, за да подкопае международната енергийна сигурност.

Чрез намаляване на газовите потоци към Европа, чрез ограничаване на износа по тръбопроводи и промяна на условията за плащане, Путин се опитва да подкопае единството в цяла Европа срещу незаконната война на Русия, отчита британското разузнаване.

