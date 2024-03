Британското разузнаване: Русия засилва натиска върху Украйна, но на много висока цена

Средният дневен брой на руските жертви (убити и ранени) в Украйна през февруари 2024 г. е бил най-високият процент от началото на войната - 983 на ден. Това се посочва в последния разузнавателен доклад на Министерството на отбраната на Великобритания.

Отбелязва се, че увеличението на средната дневна стойност почти със сигурност отразява ангажимента на Русия към масова и изтощителна война. Макар и на висока цена, тя увеличи натиска върху позициите на Украйна по фронтовата линия.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 03 March 2024.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/JA3Q89aXTg#StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/JkIbp9Nc5H